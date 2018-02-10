АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Ольга Рапунцель неожиданно заявила, что её сестре не место на "Доме-2"

На днях на проекте "Дом-2" появилась сестра Ольги Рапунцель Алёна Савкина, которой беременная телезвезда, конечно же, очень обрадовалась, но потом внезапно заявила, что не сможет видеть на периметре свою 21-летнюю родственницу в качестве участницы.

Как объяснила Ольга, реалити-шоу - территория для сильных, а Алёна такой не является. К слову, сестра уже готова к поискам своей второй половинки.

Ольга Рапунцель неожиданно заявила, что её сестре не место на "Доме-2"

Савкина же сказала, что прибыла на Поляну, чтобы подбодрить Ольгу, переживающую в последнее время непростые времена.

"Я очень хочу поддержать свою сестру, но еще хотелось бы здесь найти свою любовь", — заявила Алёна.

Впрочем, и организаторы, и зрители, не сомневаются, что теперь Рапунцель будет не только веселее, но и легче, ведь Алёна уже заявила о своём желании помогать ей во всём.

Прежде, напомним, муж Ольги Дмитрий Дмитренко поехал во Владивосток, чтобы встретиться с Алёной. Встреча состоялась, а потом опытные зрители стали предполагать, что девушка готовится ступить на периметр, и они, как теперь известно, не ошиблись.

В данный момент фолловеры ждут, когда Савкина начнёт строить отношения на "Доме-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости