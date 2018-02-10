Ольга Рапунцель неожиданно заявила, что её сестре не место на "Доме-2"

"Я очень хочу поддержать свою сестру, но еще хотелось бы здесь найти свою любовь", — заявила Алёна.

Как объяснила Ольга, реалити-шоу - территория для сильных, а Алёна такой не является. К слову, сестра уже готова к поискам своей второй половинки.Савкина же сказала, что прибыла на Поляну, чтобы подбодрить Ольгу, переживающую в последнее время непростые времена.Впрочем, и организаторы, и зрители, не сомневаются, что теперь Рапунцель будет не только веселее, но и легче, ведь Алёна уже заявила о своём желании помогать ей во всём.Прежде, напомним, муж Ольги Дмитрий Дмитренко поехал во Владивосток, чтобы встретиться с Алёной. Встреча состоялась, а потом опытные зрители стали предполагать, что девушка готовится ступить на периметр, и они, как теперь известно, не ошиблись.В данный момент фолловеры ждут, когда Савкина начнёт строить отношения на "Доме-2".