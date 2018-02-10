В Сети опубликованы данные о новом флагмане LG V30
В Интернет попала информация касательно того, как будет выглядеть новый флагманский смартфон LG V30, а также данные, касающиеся его технических характеристик. Официальный анонс новинки следует ожидать в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.
Аналитики считают, что стоимость девайса может оказаться на уровне 930 долларов. Так смартфон может получить фирменную систему искусственного интеллекта LG Lens, которая является виртуальным ассистентом для пользователя. Также в модификацию должен войти носитель данных на 256 Гб. К слову, такой объем встроенной памяти в 2 раза выше, чем у прошлогодней версии устройства LG V30+.
LG V30s будет иметь возможность анализировать фотографии, которые сделает пользователь, чтобы можно было найти запечатленные объекты и данные о них в Сети. Эта опция станет доступной благодаря наличию LG Lens. Также отмечается, что эта система сможет заниматься считыванием и переводом текста или сканированием штрих-кодов.
Аналитики считают, что стоимость девайса может оказаться на уровне 930 долларов. Так смартфон может получить фирменную систему искусственного интеллекта LG Lens, которая является виртуальным ассистентом для пользователя. Также в модификацию должен войти носитель данных на 256 Гб. К слову, такой объем встроенной памяти в 2 раза выше, чем у прошлогодней версии устройства LG V30+.
LG V30s будет иметь возможность анализировать фотографии, которые сделает пользователь, чтобы можно было найти запечатленные объекты и данные о них в Сети. Эта опция станет доступной благодаря наличию LG Lens. Также отмечается, что эта система сможет заниматься считыванием и переводом текста или сканированием штрих-кодов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45