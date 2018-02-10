АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

В Сети опубликованы данные о новом флагмане LG V30

В Интернет попала информация касательно того, как будет выглядеть новый флагманский смартфон LG V30, а также данные, касающиеся его технических характеристик. Официальный анонс новинки следует ожидать в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне.

В Сети опубликованы данные о новом флагмане LG V30


Аналитики считают, что стоимость девайса может оказаться на уровне 930 долларов. Так смартфон может получить фирменную систему искусственного интеллекта LG Lens, которая является виртуальным ассистентом для пользователя. Также в модификацию должен войти носитель данных на 256 Гб. К слову, такой объем встроенной памяти в 2 раза выше, чем у прошлогодней версии устройства LG V30+.

LG V30s будет иметь возможность анализировать фотографии, которые сделает пользователь, чтобы можно было найти запечатленные объекты и данные о них в Сети. Эта опция станет доступной благодаря наличию LG Lens. Также отмечается, что эта система сможет заниматься считыванием и переводом текста или сканированием штрих-кодов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи обновленного седана Honda
Поклонники Кристины Орбакайте заподозрили певицу
Ответ Илону Маску и Tesla: «Нива» побывала первой
Китай тестирует технологию отапливания жилых
Натали призналась, что чуть не стала жертвой
Нелли Ермолаеву до предела разозлили подписчики,
Ученые назвали критерии идеального секса на
Facebook тестирует новую кнопку «Не нравится»
Базовый хэтчбэк Fiat 500 обустроили
Geely готовит к дебюту новый кроссовер на базе
Более 35 тысяч гостей посетили церемонию открытия
"Автодор" будет мониторить федеральные трассы при
Toyota RAV4 стала самым продаваемым кроссовером в
GearBest предлагает Huawei Honor 6X 4G Phablet за
Оргкомитет ОИ-2018 заявил о кибератаке на свои
Умер актер из «Карточного домика»
Анастасия Лисова поразила подписчиков стройной
Ученые: Спиртовые антисептики для рук не спасают
В Амстердаме туристам запретили смотреть на
На Мальте найден заброшенный автосалон Subaru с
Американец развернул флаг России на трибуне в
Кроссовер Tata Nexon представлен в более
DK Racing назвала цены на первый в России
Уфолог под облаками нашел скрытый от человеческих
Древние египтяне проводили геологическую разведку
Евгения Феофилактова возмутила подписчиков,
Соловьев выгнал гостя своей передачи за реплику
В Сети появились слухи, что у Егора Холявина
Рвавшиеся к Кронштадту танки со свастикой
Провести УЗИ станет легче с помощью нового
В этом году Москва уже десятый раз будет
Александра Черно очень скоро может покинуть
Эксперты: Tesla больше года в космосе не
Индийские разработчики выпустили 320-сильный
Алексей Кудряшов из "Дома-2" окончательно
Google сделает SMS-приложение Android
Просмотреть все новости