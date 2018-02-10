В Сети опубликованы данные о новом флагмане LG V30

Аналитики считают, что стоимость девайса может оказаться на уровне 930 долларов. Так смартфон может получить фирменную систему искусственного интеллекта LG Lens, которая является виртуальным ассистентом для пользователя. Также в модификацию должен войти носитель данных на 256 Гб. К слову, такой объем встроенной памяти в 2 раза выше, чем у прошлогодней версии устройства LG V30+.LG V30s будет иметь возможность анализировать фотографии, которые сделает пользователь, чтобы можно было найти запечатленные объекты и данные о них в Сети. Эта опция станет доступной благодаря наличию LG Lens. Также отмечается, что эта система сможет заниматься считыванием и переводом текста или сканированием штрих-кодов.