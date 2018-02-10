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Российский космонавт объяснил, что «Ведьмины круги» на полях появились из-за орошающих установок

Антон Шкаплеров, российский космонавт, заявил, что ему удалось раскрыть секрет загадочных узоров на полях, которые именуют «ведьмиными кругами». Он считает, что таинственные рисунки появляются из-за орошающих установок, которые в процессе выполнения своих функций, передвигаются по кругу.

Российский космонавт объяснил, что «Ведьмины круги» на полях появились из-за орошающих установок


Вот уже много лет сторонники теории заговора, а также любители мистификации, верят, а также убеждают общественность в том, что круги на полях имеют загадочное происхождение. Ведь до сих пор ученые не предложили твердой теории, поясняющей природу происхождения этих узоров. Совсем недавно в своем аккаунте в сети Twitter, находящийся на МКС, космонавт Антон Шкаплеров заявил, что раскрыл секрет загадочных рисунков.

По мнению специалиста, появление, так называемых, ведьминых кругов связано с техникой, которая используется человеком в сельском хозяйстве. «Загадочные круги» образуются из-за оросительной техники, которая двигается по кругу. Заявление космонавта огорчило некоторых сторонников теории заговора, потому они отказались верить в слова Шкаплерова. При этом любители мистификаций отметили, что российский космонавт не только профессионал, который трижды совершил полет в космическое пространство, но также и балагур, успевающий пропустить пару шуток, пребывая на борту МКС. Особенно им запомнился полет Антона Шкаплерова по космической станции на пылесосе.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 06:00
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