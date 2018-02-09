NASA изучает возможность полета коммерческих экипажей к МКС

В докладе NASA заявлено, что использование запланированных испытательных полетов для экипажей в качестве миссий по ротации экипажей МКС является одним из вариантов рассмотрения, если ни Boeing, ни SpaceX не будут сертифицированы для регулярных миссий по ротации экипажей к осени 2019 года, когда заканчивается доступ космического агентства к российским космическим кораблям «Союз».В более позднем интервью сотрудник NASA Билл Герстенмайер сказал, что эти изменения предполагают продление сроков сданных в эксплуатацию испытательных миссий, которые в настоящее время планируются на две недели, для преодоления разрыва графика, пока, по крайней мере, одна компания не имеет сертифицированного агентством транспортного средства, готового для регулярных миссий.Работа над этим планом действий в чрезвычайных ситуациях только начинается. «Мы ничего не сделали с подрядчиками, а находимся в процессе только начинающих обсуждений с ними». – заявил Герстенмайер. Он добавил, что эта концепция будет также рассмотрена органами безопасности и инженерами в рамках агентства.Последние графики от NASA по программе коммерческого экипажа включают в себя экипажный испытательный полет - окончательный этап перед аттестацией для оперативных миссий - Boeing в ноябре 2018 года и SpaceX в декабре 2018 года. Это позволило бы транспортным средствам этих компаний начать перевозки космонавтов на МКС в первой половине 2019 года.