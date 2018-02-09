NASA изучает возможность полета коммерческих экипажей к МКС
NASA начинает изучать вариант непредвиденных обстоятельств для обеспечения доступа к Международной космической станции в случае задержки опыта развития транспортных средств для коммерческих экипажей, которые будут проходить испытательные полеты этих транспортных средств в оперативные миссии.
В докладе NASA заявлено, что использование запланированных испытательных полетов для экипажей в качестве миссий по ротации экипажей МКС является одним из вариантов рассмотрения, если ни Boeing, ни SpaceX не будут сертифицированы для регулярных миссий по ротации экипажей к осени 2019 года, когда заканчивается доступ космического агентства к российским космическим кораблям «Союз».
В более позднем интервью сотрудник NASA Билл Герстенмайер сказал, что эти изменения предполагают продление сроков сданных в эксплуатацию испытательных миссий, которые в настоящее время планируются на две недели, для преодоления разрыва графика, пока, по крайней мере, одна компания не имеет сертифицированного агентством транспортного средства, готового для регулярных миссий.
Работа над этим планом действий в чрезвычайных ситуациях только начинается. «Мы ничего не сделали с подрядчиками, а находимся в процессе только начинающих обсуждений с ними». – заявил Герстенмайер. Он добавил, что эта концепция будет также рассмотрена органами безопасности и инженерами в рамках агентства.
Последние графики от NASA по программе коммерческого экипажа включают в себя экипажный испытательный полет - окончательный этап перед аттестацией для оперативных миссий - Boeing в ноябре 2018 года и SpaceX в декабре 2018 года. Это позволило бы транспортным средствам этих компаний начать перевозки космонавтов на МКС в первой половине 2019 года.
В докладе NASA заявлено, что использование запланированных испытательных полетов для экипажей в качестве миссий по ротации экипажей МКС является одним из вариантов рассмотрения, если ни Boeing, ни SpaceX не будут сертифицированы для регулярных миссий по ротации экипажей к осени 2019 года, когда заканчивается доступ космического агентства к российским космическим кораблям «Союз».
В более позднем интервью сотрудник NASA Билл Герстенмайер сказал, что эти изменения предполагают продление сроков сданных в эксплуатацию испытательных миссий, которые в настоящее время планируются на две недели, для преодоления разрыва графика, пока, по крайней мере, одна компания не имеет сертифицированного агентством транспортного средства, готового для регулярных миссий.
Работа над этим планом действий в чрезвычайных ситуациях только начинается. «Мы ничего не сделали с подрядчиками, а находимся в процессе только начинающих обсуждений с ними». – заявил Герстенмайер. Он добавил, что эта концепция будет также рассмотрена органами безопасности и инженерами в рамках агентства.
Последние графики от NASA по программе коммерческого экипажа включают в себя экипажный испытательный полет - окончательный этап перед аттестацией для оперативных миссий - Boeing в ноябре 2018 года и SpaceX в декабре 2018 года. Это позволило бы транспортным средствам этих компаний начать перевозки космонавтов на МКС в первой половине 2019 года.