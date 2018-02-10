Бывшая жена Малинина раскритиковала вокал его дочки и отправила ее петь в кабаках

На днях в Сети появилась запись разговора между неким мужчиной и Ольгой Зарубиной, бывшей супругой Александра Малинина. В ней певица комментирует вокал дочери артиста Устиньи, которая со своим отцом записала несколько песен.Не стесняясь в выражениях, Зарубина заявила, что такой «певице» не стоит продолжать пение, так как ее вокал не вызывает ни одной эмоции, что у нее нет харизмы, и что «даже никакие деньги здесь не смогут помочь».Зарубиной было предложено дать девушке несколько уроков вокала, на что она ответила, что это будет бесполезная трата времени и петь девушке стоит «только в кабаках».На момент своих комментариев экс-супруга Малинина не знала, чей вокал оценивает.