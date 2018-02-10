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Бывшая жена Малинина раскритиковала вокал его дочки и отправила ее петь в кабаках

Ольга Зарубина, бывшая жена Александра Малинина, раскритиковала пение его дочки, высказав свое мнение по поводу того, что у нее нет индивидуальности. Певица не знала тогда, чью именно запись комментирует.
Бывшая жена Малинина раскритиковала вокал его дочки и отправила ее петь в кабаках


На днях в Сети появилась запись разговора между неким мужчиной и Ольгой Зарубиной, бывшей супругой Александра Малинина. В ней певица комментирует вокал дочери артиста Устиньи, которая со своим отцом записала несколько песен.

Не стесняясь в выражениях, Зарубина заявила, что такой «певице» не стоит продолжать пение, так как ее вокал не вызывает ни одной эмоции, что у нее нет харизмы, и что «даже никакие деньги здесь не смогут помочь».

Зарубиной было предложено дать девушке несколько уроков вокала, на что она ответила, что это будет бесполезная трата времени и петь девушке стоит «только в кабаках».

На момент своих комментариев экс-супруга Малинина не знала, чей вокал оценивает.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 05:00
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