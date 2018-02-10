Ольга Рапунцель бережёт любовь с Дмитрием Дмитренко
Скандальная телезвезда Ольга Рапунцель разместила в Instagram пост, где рассказала, что такое настоящая любовь, а также уверила, что знакома она ей и её мужу Дмитрию Дмитренко не понаслышке.
Кроме того, участница "Дома-2" добавила, что никому не позволит навредить их счастью, а ненавистников своих легко прощает.
Поклонники жительницы телестройки ТНТ призвали кумира и дальше быть такой сильно, и не думать о плохом. Впрочем, если верить последним постам Рапунцель, она действительно старается оставаться на позитиве.
До этого Ольга призналась, что никогда не сможет стать по-настоящему счастливой без нормальных отношений со свекровью. Дмитрий, конечно, знал это и полетел к своей матери, чтобы навсегда уладить конфликт. Вернувшись, парень сказал, что он исчерпан, но буквально в тот же день женщины опять рассорились.
При этом некоторые считают, что Дмитрий просто не замечает всей ненависти его родительницы к Ольге.
Кроме того, участница "Дома-2" добавила, что никому не позволит навредить их счастью, а ненавистников своих легко прощает.
"Любить одного человека надо так, чтобы пройти мимо сотни других и ни разу не оглянуться. Настоящая любовь изменит всю нашу жизнь, я берегу так, как умею, и сердцем храню, и никому не дам разрушить. Я вас всех прощаю", - гласит пост Ольги.
Поклонники жительницы телестройки ТНТ призвали кумира и дальше быть такой сильно, и не думать о плохом. Впрочем, если верить последним постам Рапунцель, она действительно старается оставаться на позитиве.
До этого Ольга призналась, что никогда не сможет стать по-настоящему счастливой без нормальных отношений со свекровью. Дмитрий, конечно, знал это и полетел к своей матери, чтобы навсегда уладить конфликт. Вернувшись, парень сказал, что он исчерпан, но буквально в тот же день женщины опять рассорились.
При этом некоторые считают, что Дмитрий просто не замечает всей ненависти его родительницы к Ольге.