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Беременная жена Диброва в откровенном наряде показала свою огромную грудь

Модель Полина Диброва, четвертая женой телеведущего Дмитрия Диброва, на опубликованном ею фото открыто продемонстрировала в откровенном наряде свою беременность. Помимо большого живота она показала и свою огромную грудь.
Беременная жена Диброва в откровенном наряде показала свою огромную грудь


Супруга Дмитрия Диброва поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, на котором явно видно ее «интересное положение». На Полине надета легкая накидка сиреневого цвета, которая подчеркивает ее округлый живот и очень большую грудь.

Фолловеры предположили, что супруга телеведущего беременна в четвертый раз. Но подпись под снимком все прояснила – фото сделано в период одной из ее прошлых беременностей. Как бы там ни было, поклонники модели подчеркнули, что беременность очень идет Полине Дибровой.

В одном из интервью девушка призналась, что супруги решили не заострять внимание на рождении очередного ребенка, а сосредоточатся пока на воспитании сыновей. Немного позднее Полина готова рожать снова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 04:00
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