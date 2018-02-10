Беременная жена Диброва в откровенном наряде показала свою огромную грудь
Модель Полина Диброва, четвертая женой телеведущего Дмитрия Диброва, на опубликованном ею фото открыто продемонстрировала в откровенном наряде свою беременность. Помимо большого живота она показала и свою огромную грудь.
Супруга Дмитрия Диброва поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, на котором явно видно ее «интересное положение». На Полине надета легкая накидка сиреневого цвета, которая подчеркивает ее округлый живот и очень большую грудь.
Фолловеры предположили, что супруга телеведущего беременна в четвертый раз. Но подпись под снимком все прояснила – фото сделано в период одной из ее прошлых беременностей. Как бы там ни было, поклонники модели подчеркнули, что беременность очень идет Полине Дибровой.
В одном из интервью девушка призналась, что супруги решили не заострять внимание на рождении очередного ребенка, а сосредоточатся пока на воспитании сыновей. Немного позднее Полина готова рожать снова.
Супруга Дмитрия Диброва поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, на котором явно видно ее «интересное положение». На Полине надета легкая накидка сиреневого цвета, которая подчеркивает ее округлый живот и очень большую грудь.
Фолловеры предположили, что супруга телеведущего беременна в четвертый раз. Но подпись под снимком все прояснила – фото сделано в период одной из ее прошлых беременностей. Как бы там ни было, поклонники модели подчеркнули, что беременность очень идет Полине Дибровой.
В одном из интервью девушка призналась, что супруги решили не заострять внимание на рождении очередного ребенка, а сосредоточатся пока на воспитании сыновей. Немного позднее Полина готова рожать снова.