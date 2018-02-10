Беременная жена Диброва в откровенном наряде показала свою огромную грудь

Супруга Дмитрия Диброва поделилась в личном аккаунте Instagram снимком, на котором явно видно ее «интересное положение». На Полине надета легкая накидка сиреневого цвета, которая подчеркивает ее округлый живот и очень большую грудь.Фолловеры предположили, что супруга телеведущего беременна в четвертый раз. Но подпись под снимком все прояснила – фото сделано в период одной из ее прошлых беременностей. Как бы там ни было, поклонники модели подчеркнули, что беременность очень идет Полине Дибровой.В одном из интервью девушка призналась, что супруги решили не заострять внимание на рождении очередного ребенка, а сосредоточатся пока на воспитании сыновей. Немного позднее Полина готова рожать снова.