Интервал нажатия клавиш на клавиатуре компьютера выдает пол человека

Для проведения исследований компьютерные инженеры установили программное обеспечение для записи набора текста на клавиатуре персонального компьютера. Для эксперимента были отобраны 75 добровольцев - 36 мужчин, 39 женщин, во время проведения которого отслеживали ежедневное использование компьютеров в течение 10 месяцев. Затем исследователи использовали созданную ими программу под названием «ISqueezeU», дабы рассчитать относительную полезность различных функций набора текста для определения гендерной принадлежности, таких, например, как интервал между двумя конкретными нажатиями клавиш или количество времени нажатия одной конкретной клавиши.Несколько функций выделялись как более полезные, чем другие. Например, среднее время между нажатием клавиши «N» на нажатие клавиши «O» было наиболее полезным, за которым следовало среднее время между нажатием клавиш «M» и «O». Программа не в состоянии определить, будет ли мужчина или женщина набирать эти ключи быстрее или чаще - только в том, что есть разница.Затем исследователи опробовали результаты программы, используя пять моделей машинного обучения, представляющие собой компьютерные программы, которые создают модели, основанные на том, что они «учатся» из существующих данных. Все пять моделей были в состоянии точно предсказать гендерные показатели более чем в 78% случаев, причем наиболее успешная модель была более чем на 95% точнее, говорят инженеры на этой неделе в Digital Investigation.Команда предлагает использовать динамику нажатия клавиш как экономически эффективный способ определить пол неизвестных пользователей компьютеров в уголовных расследованиях, например, в случаях кибероблавы или кражи личных данных. Исследователи планируют расширить свой сбор данных с большим количеством добровольцев, и посмотреть, может ли включение других переменных, таких как уровень образования, повысить точность определения пола, согласно «данным» клавиатуры.