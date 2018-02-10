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Ко Дню всех влюбленных опубликован список наиболее возбуждающих песен

Ко Дню всех влюбленных в The Gardians 9 февраля опубликовали список наиболее возбуждающих песен от поп-звезд.
Ко Дню всех влюбленных опубликован список наиболее возбуждающих песен


Представители британского издания The Gardians провели опрос среди поп-звезд и выяснили, какие песни могут вызвать у них «бабочек в животе» и «мурашки по коже». Исполнители с удовольствием поделились тем, какие хиты у них любимые.

Певица и актриса Палома Фейт признала лучшей для себя любовной песней «Into My Arms» Ника Кейва. Джесси Уейр умиляется композицией «Day Dreaming» Ареты Франклин потому что, по ее мнению, песня звучит, как начало любви.

В список вошли и другие композиции знаменитых исполнителей разных времен, среди которых «Jesus, Keep Me Near the Cross», «The First Time Ever I Saw Your Face», «Thinking Out Loud», «Let It Be Me», «Consummation», «Fairytale of New York», «Unchained Melody», «My Suitor», «Fairytale of New York», «Blackbird».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 01:00
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