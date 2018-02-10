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Марина Африкантова взбесила хейтеров снимком с Майей Донцовой

Звезда "Дома-2" Марина Африкантова, прилетевшая не так давно на Сейшельские острова, была больше всего рада видеть свою подругу Майю Донцову, которая давно уже живёт на архипелаге с Алексеем Купиным, однако хейтеров это только разозлило.

Подписчики решили, что Марина сильно отличается по характеру от Майи, так как является одной из самых спокойных жительниц телестойки, чего нельзя сказать о дочке Ирины Михайловны. Ненавистники Донцовой предположили, что она плохо влияет на Африкантову, и при этом они совершенно не понимают, зачем рейтинговая блондинка заводит знакомства с такими особами.

Марина Африкантова взбесила хейтеров снимком с Майей Донцовой

Впрочем, Марина считает, что ей лучше знать, с кем дружить. Белокурая знаменитость давно не виделась с Майей, хоть и мечтала об этом постоянно. Пассия Романа Капаклы опубликовала в соц-сети фотографию, на которой собрала с Донцовой пальцы в виде сердечка.

Зрители, негативно относящиеся к Майе, вспомнили и дружбу Марины с Марией Кохно, отметив, что и скрипачка совсем не подходит по духу кровиночке Татьяны Владимировны.

Ранее, напомним, фанаты надеялись, что на "Остров любви" Африкантова прилетит, чтобы стать там ведущей, но этого не случилось.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
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