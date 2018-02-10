Марина Африкантова взбесила хейтеров снимком с Майей Донцовой
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова, прилетевшая не так давно на Сейшельские острова, была больше всего рада видеть свою подругу Майю Донцову, которая давно уже живёт на архипелаге с Алексеем Купиным, однако хейтеров это только разозлило.
Подписчики решили, что Марина сильно отличается по характеру от Майи, так как является одной из самых спокойных жительниц телестойки, чего нельзя сказать о дочке Ирины Михайловны. Ненавистники Донцовой предположили, что она плохо влияет на Африкантову, и при этом они совершенно не понимают, зачем рейтинговая блондинка заводит знакомства с такими особами.
Впрочем, Марина считает, что ей лучше знать, с кем дружить. Белокурая знаменитость давно не виделась с Майей, хоть и мечтала об этом постоянно. Пассия Романа Капаклы опубликовала в соц-сети фотографию, на которой собрала с Донцовой пальцы в виде сердечка.
Зрители, негативно относящиеся к Майе, вспомнили и дружбу Марины с Марией Кохно, отметив, что и скрипачка совсем не подходит по духу кровиночке Татьяны Владимировны.
Ранее, напомним, фанаты надеялись, что на "Остров любви" Африкантова прилетит, чтобы стать там ведущей, но этого не случилось.
Подписчики решили, что Марина сильно отличается по характеру от Майи, так как является одной из самых спокойных жительниц телестойки, чего нельзя сказать о дочке Ирины Михайловны. Ненавистники Донцовой предположили, что она плохо влияет на Африкантову, и при этом они совершенно не понимают, зачем рейтинговая блондинка заводит знакомства с такими особами.
Впрочем, Марина считает, что ей лучше знать, с кем дружить. Белокурая знаменитость давно не виделась с Майей, хоть и мечтала об этом постоянно. Пассия Романа Капаклы опубликовала в соц-сети фотографию, на которой собрала с Донцовой пальцы в виде сердечка.
Зрители, негативно относящиеся к Майе, вспомнили и дружбу Марины с Марией Кохно, отметив, что и скрипачка совсем не подходит по духу кровиночке Татьяны Владимировны.
Ранее, напомним, фанаты надеялись, что на "Остров любви" Африкантова прилетит, чтобы стать там ведущей, но этого не случилось.