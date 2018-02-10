Олимпийский чемпион Сочи Подладчиков вынужден пропустить ОИ-2018 из-за травмы

Напомним, что олимпийский чемпион Сочи Юрий Подладчиков получил травму во время участия во Всемирных экстремальных играх в январе в США. Спортсмен в момент соревнования получил сильный ушиб головы, а также перелом носа. Но олимпийская ассоциация Швейцарии все же включила Подладчикова в состав, в надежде на то, что он восстановится.Соревнования у сноубордистов в хаф-пайпе на Олимпиаде пройдут 13 и 14 февраля в Пхенчхане.