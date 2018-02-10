Стали известны условия завещания Задорнова

Старшая сестра артиста Людмила Николаевна сообщила, что воля сатирика была исполнена. Михаил Николаевич пожелал, чтобы его бесплатная библиотека для русскоговорящего населения, которая была создана артистом в Латвии, продолжила свою работу. Как и при жизни сатирика, библиотека продолжает свою работу.Для близких людей Задорнов составил завещание еще во время своей болезни. Свое наследство писатель распределил так, чтобы никто не обиделся и не возникло споров. Так и случилось – «дележки» имущества не было.Сатирик завещал своей первой жене Велте один из домов. Его сестра и дочь унаследовали дома в Латвии. Вторая жена Задорнова получила квартиру в Москве.Все наследницы в равных долях также получат отчисления от авторских прав сатирика.