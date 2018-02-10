Стали известны условия завещания Задорнова
Незадолго до своей смерти Михаил Задорнов оставил завещание, условия которого исполнили – известно, что каждому из родственников сатирик отписал определенную часть своего имущества.
Старшая сестра артиста Людмила Николаевна сообщила, что воля сатирика была исполнена. Михаил Николаевич пожелал, чтобы его бесплатная библиотека для русскоговорящего населения, которая была создана артистом в Латвии, продолжила свою работу. Как и при жизни сатирика, библиотека продолжает свою работу.
Для близких людей Задорнов составил завещание еще во время своей болезни. Свое наследство писатель распределил так, чтобы никто не обиделся и не возникло споров. Так и случилось – «дележки» имущества не было.
Сатирик завещал своей первой жене Велте один из домов. Его сестра и дочь унаследовали дома в Латвии. Вторая жена Задорнова получила квартиру в Москве.
Все наследницы в равных долях также получат отчисления от авторских прав сатирика.
Старшая сестра артиста Людмила Николаевна сообщила, что воля сатирика была исполнена. Михаил Николаевич пожелал, чтобы его бесплатная библиотека для русскоговорящего населения, которая была создана артистом в Латвии, продолжила свою работу. Как и при жизни сатирика, библиотека продолжает свою работу.
Для близких людей Задорнов составил завещание еще во время своей болезни. Свое наследство писатель распределил так, чтобы никто не обиделся и не возникло споров. Так и случилось – «дележки» имущества не было.
Сатирик завещал своей первой жене Велте один из домов. Его сестра и дочь унаследовали дома в Латвии. Вторая жена Задорнова получила квартиру в Москве.
Все наследницы в равных долях также получат отчисления от авторских прав сатирика.