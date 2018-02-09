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Двухлетний космический аппарат NASA MRO спустя десятилетие продолжает изучать Марс

NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) начал дополнительное наблюдение, чтобы помочь космическому агентству достичь успехов в освоении Марса в течение следующего десятилетия.

Двухлетний космический аппарат NASA MRO спустя десятилетие продолжает изучать Марс


С момента запуска в 2005 году космический аппарат MRO уже более чем удвоил свой запланированный срок службы. NASA планирует продолжать использовать его в середине 2020-х годов. Повышенная зависимость от звездного трекера и меньше от стареющих гироскопов - это один из способов адаптации миссии, чтобы продлить ее долговечность. Еще один шаг - отжать больше энергии от батарей. Расширенное обслуживание миссии обеспечивает передачу данных с поверхности Марса и наблюдений с помощью своих научных инструментов.

«Мы знаем, что мы являемся критическим элементом для программы «Марс» для поддержки других миссий на долгое время, поэтому мы находим способы продлить жизнь космического корабля», - сказал менеджер проекта MRO Дэн Джонстон из Лаборатории реактивного движения NASA, Пасадена, Калифорния.

В начале февраля MRO завершил свое окончательное испытание полной замены, используя только звездную навигацию, чтобы ощущать и поддерживать ориентацию космического корабля без гироскопов или акселерометров. Проект оценивает недавний тест и планирует в течение неопределенного перехода на этот «всезвездный» режим в марте.

«Мы рассчитываем, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbit останется на службе еще много лет. Это не просто коммуникационное реле, которое MRO обеспечивает, так же важно, как и наблюдение за научными приборами. Это помогает нам понять потенциальные площадки для посадки до их посещения и интерпретировать, как данные на поверхности относятся к планете как к целое», - сказал Майкл Майер, ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA «Марс» в штаб-квартире агентства в Вашингтоне.

MRO продолжает исследовать Марс со всеми своими шестью научными инструментами орбитального аппарата спустя десятилетие после того, что изначально планировалось как двухлетняя научная миссия. Свет увидело более 1200 научных публикаций, основанных на наблюдениях MRO.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:41
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