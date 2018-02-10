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Facebook выделяет для создателей сообществ гранты в сумме $10 млн

Из сообщений Reuters стало известно, что более 100 создателей самых успешных сообществ в Facebook всего мира, смогут получить гранты от компании. Озвучена и общая сумма, которая составит - 10 млн. долларов.

По одному миллиону получат пять человек, еще ста победителям предоставят возможность получения 50 000 долларов, информация поступила от главы отделения Facebook Дженнифер Далски, отвечающей за сообщества и группы. К участию приглашены лидеры наиболее популярных сообществ в соцсети по всему миру. Выбирать победителей по итогам марафона, будут представители независимых экспертов, а так же сотрудники Facebook.

Facebook выделяет для создателей сообществ гранты в сумме $10 млн


Еще в июне месяце 2017 года, от основателя Facebook Марка Цукерберга поступило заявление, что основная миссия компании нацелена на сближение мира и создание единого сообщества, объединяющего людей по хобби, вере, соседству или любви к своим домашним питомцам.

С начала этого года, Facebook объявляет о поиске нового специалиста, для работы по казахстанскому сообществу пользователей. От кандидата необходимы знания английского и казахского языков, а так же отличное ориентирование в национальной культуре народа Казахстана.
Общество / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:30
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