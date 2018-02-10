Марина Африкантова призвала девушек присмотреться к Андрею Денисову

В Instagram блондинка заявила, что Денисов хорош во всех смыслах, в связи с чем никто из девушек не пожалеет, если свяжет с ним свою судьбу. Кроме того, Марина призвала фолловеров подписываться на парня. Пользователи, в свою очередь, без особой радости встретили новый пост Африкантовой, так как больше им понравилась именно она, а не Андрей.Марина появилась на Сейшельских островах совсем недавно. Девушка прилетела с Романом Капаклы. При этом какое-то время многие думали, что она заменить Юлию Ефременкову, являвшуюся сейшельской ведущей ранее, но этого так и не случилось.Денисов же расстался с Дарьей Титомир, которая, как считает он, обманывала его. По словам Андрея, возвращаться к ней у него нет никакого желания. Сама девушка очень хочет восстановить отношения с ним, но это, похоже, маловероятно.Ранее Денисов просил организаторов вернуть на проект Марию Кохно. С ней он строил когда-то отношения, пока её не изгнали.