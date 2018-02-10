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Марина Африкантова призвала девушек присмотреться к Андрею Денисову

Участница "Дома-2" Марина Африкантова, пребывающая на "Острове любви", расхвалила своего коллегу по сейшельскому периметру Андрея Денисова, который сейчас не имеет пары, дочка Татьяны Владимировны даже попыталась найти для его девушку.

В Instagram блондинка заявила, что Денисов хорош во всех смыслах, в связи с чем никто из девушек не пожалеет, если свяжет с ним свою судьбу. Кроме того, Марина призвала фолловеров подписываться на парня. Пользователи, в свою очередь, без особой радости встретили новый пост Африкантовой, так как больше им понравилась именно она, а не Андрей.

Марина Африкантова призвала девушек присмотреться к Андрею Денисову

Марина появилась на Сейшельских островах совсем недавно. Девушка прилетела с Романом Капаклы. При этом какое-то время многие думали, что она заменить Юлию Ефременкову, являвшуюся сейшельской ведущей ранее, но этого так и не случилось.

Денисов же расстался с Дарьей Титомир, которая, как считает он, обманывала его. По словам Андрея, возвращаться к ней у него нет никакого желания. Сама девушка очень хочет восстановить отношения с ним, но это, похоже, маловероятно.

Ранее Денисов просил организаторов вернуть на проект Марию Кохно. С ней он строил когда-то отношения, пока её не изгнали.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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