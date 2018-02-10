Рядовые американцы были в восторге от клипа Ольги Бузовой «Мало половин»

Таксист из Лос-Анджелеса предложил своим пассажирам во время поездки посмотреть и послушать российских поп и рэп исполнителей и высказать свое мнение от просмотра.Таким образом, пассажиры такси оценили творчество Элджея, Паши Техник, Ольги Бузовой и Егора Крида.Американцы на рэп отреагировали слабо, зато клип Ольги Бузовой «Мало половин» вызвал у них оживление и восторг.Пассажиры даже пытались подтанцовывать и подпевать мелодии, а также выучили, как зовут исполнительницу и попросили у водителя записать название песни, чтобы прослушать ее еще раз.Таким образом, песня «Мало половин» в исполнении Ольги Бузовой стала популярна и за океаном.