Наталья Водянова предстала в образе межгалактической путешественницы

На новом снимке Наталья Водянова примерила образ космической путешественницы в межгалактическом пространстве. Она позировала в напоминающем внеземной портал лифте, держа в руках стеклянный шар. Поклонники звезды отметили завораживающий взгляд Водяновой в сочетании с «космическим» образом и пришли к выводу, что в таком образе модель очень привлекательна.В комментарии к публикации Наталья написала, что ее дом находится в том месте, где ее космический корабль. Следующая станция, где должна остановиться звезда – FundFair Land. Именно так называется проект фонда «Обнаженные сердца», который занимается благотворительностью, помощью больным детям. Благотворительная акция направлена на то, чтобы люди свое внимание обратили на маленьких пациентов, которым необходима финансовая и моральная помощь.