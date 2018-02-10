Марина Африкантова показала безумно красивый букет и любимую причёску Романа Капаклы

"Безумно красивый букет из сейшельских цветов от моего Романа. Роме очень нравится, когда я делаю такую причёску. А как вы считаете?", - гласит пост звезды "Дома-2".

Телезвезда похвасталась цветами, подаренными возлюбленным, и призналась, что парень без ума от той причёски, которая у неё на фотографии.Подписчики, конечно, не заставили себя ждать: засыпали девушку комплиментами и "лайками", а также отметили, что цветы действительно великолепны.Марина, напомним, строит отношения на проекте с молодым атлетом Романом Капаклы, хоть многие и считают, что он не подходит ей, в частности, из-за большой разницы в возрасте. Кроме того, зрители некогда были уверены, что дочка Татьяны Владимировны бросит этого силача очень скоро, но теперь можно с уверенностью сказать, что у молодых людей всё очень даже серьёзно.Ранее Африкантова разместила в Сети пост, в котором рассказала о важности не сдаваться перед трудностями. Подписчики решили, что этому её научил именно Капаклы.