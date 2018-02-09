Война между Паниным и Галкиным продолжается

В новом витке войны между пародистом Максимом Галкиным и актером Алексеем Паниным очередной ход сделал последний – он опубликовал в своем аккаунте Instagram разоблачающий пост о противнике.Скриншотами Панин подтверждает то, что Галкин отслеживает все события в его Stories. Актер рассказал, что Максим это делает якобы из-за того, что боится разоблачения, так как у Панина есть такая информация, которую бы Галкин хотел скрыть.Скандал между шоуменом и актером начался недавно после того, как Галкин шутя предложил назначить Панина управляющим комитета по защите животных. Причиной юмора стал разразившийся немногим ранее скандал, в котором Панин участвовал из-за занятия сексом с собакой на камеру.