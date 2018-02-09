Борис Корчевников собирается стать отцом

Осенью прошлого года популярная певица Натали стала матерью в третий раз. На программу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым артистка пришла не с пустыми руками, прихватив с собой пеленки и куклу, рассказала общественности обо всех радостях материнства. В процессе беседы с гостьей программы Корчевников внезапно признался, что собирается стать отцом, и навыки пеленания ему очень необходимы, при этом попросил научить Натали всем тонкостям в этом деле.Певица не ожидала подобного заявления от телеведущего и перешла сразу же на «ты». Она поздравила будущего папу, пожелав ему терпения и сказала, что из него выйдет хороший отец.Борис Корчевников взял куклу, положил, как ребенка, на руки и стал укачивать со словами: «Тихо, тихо, мой маленький». Эта картина выглядела настолько мило, что растрогала певицу, она сказала, что артисту идет быть отцом.