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Борис Корчевников собирается стать отцом

Во время очередного выпуска передачи «Судьба человека» Борис Корчевников внезапно заявил в беседе с гостьей программы Натали, что собирается стать отцом, однако имя матери не назвал.

Борис Корчевников собирается стать отцом


Осенью прошлого года популярная певица Натали стала матерью в третий раз. На программу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым артистка пришла не с пустыми руками, прихватив с собой пеленки и куклу, рассказала общественности обо всех радостях материнства. В процессе беседы с гостьей программы Корчевников внезапно признался, что собирается стать отцом, и навыки пеленания ему очень необходимы, при этом попросил научить Натали всем тонкостям в этом деле.

Певица не ожидала подобного заявления от телеведущего и перешла сразу же на «ты». Она поздравила будущего папу, пожелав ему терпения и сказала, что из него выйдет хороший отец.

Борис Корчевников взял куклу, положил, как ребенка, на руки и стал укачивать со словами: «Тихо, тихо, мой маленький». Эта картина выглядела настолько мило, что растрогала певицу, она сказала, что артисту идет быть отцом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:00
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