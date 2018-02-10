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Марина Африкантова призвала поклонников "не терять высоту"

Телезвезда Марина Африкантова призвала своих поклонников "не терять высоту", в частности, девушка написала в блоге, что опускать руки перед неудачами - дурное решение.

Дочка Татьяны Владимировны, которая знает о карьерных взлётах и падениях не понаслышке, отметила, что можно добиться успеха в жизни, если даже двигаться вперёд по чуть-чуть.

Марина Африкантова призвала поклонников "не терять высоту"

"У альпинистов есть золотое правило: нельзя терять высоту. Крив, сложен, извилист путь к намеченной вершине. Каждый шаг должен приподнимать тебя над предыдущим, и тогда, если даже ты идёшь не к вершине, все равно ты становишься выше, и ближе к цели", написала Марина.

Фолловерам показалось, что такой философии блондинка из "Дома-2" научилась у своего молодого человека Романа Капаклы, так как он, и это известно всем его фанатам, в прошлом получил немало травм, в связи с чем ему пришлось оставить профессиональный спорт. Целеустремлённости парня, считают зрители, можно только позавидовать.

Марина Африкантова призвала поклонников "не терять высоту"

Сейчас Марина живёт с Романом на телестройке. В их отношениях было всё: ревность, ссоры, расставания и даже оскорбления, однако теперь возлюбленные живут мирно и думают о совместной жизни за периметром.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
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