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Банки начнут проверку номеров мобильных телефонов клиентов

В течение этого года в России появится новый механизм по выяснению принадлежности того или оного телефонного номера конкретному гражданину. Предназначена данная возможность, специально для банковских структур, роль оператора в системе выполняет - ЦНИИС. Организаторы уточняют, что благодаря новой технологии, значительно увеличится степень защиты персональных данных.

По имеющейся информации, финансовыми учреждениями будут передаваться сведения о клиенте в ЦНИСС в зашифрованном виде. Данные будут содержать ФИО, телефон и номер паспорта. Информация для сверки передается оператором в сотовую компанию, которая ее анализирует и уведомляет службу кредитной организации о достоверности полученных данных.

Банки начнут проверку номеров мобильных телефонов клиентов


Институтом ЦНИИС уже предоставляются услуги оператора базы данных. Начало функционирования платформы стартовало в 2013 году, после разрешения гражданам России менять оператора сотовой компании, при условии сохранения персонального номера. Такие возможности дали услуге огромную популярность среди абонентов, воспользовались ею более 7,5 миллионов человек.

Эксперты уверены, что такой мониторинг важен как банкам, так и клиентам. Проверкой номеров уменьшается риск мошенничества, ведь нередки случаи, когда интернет - злоумышленники получают нелегальный доступ к данным о счетах клиентов.
Экономика / Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
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