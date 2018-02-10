Банки начнут проверку номеров мобильных телефонов клиентов

По имеющейся информации, финансовыми учреждениями будут передаваться сведения о клиенте в ЦНИСС в зашифрованном виде. Данные будут содержать ФИО, телефон и номер паспорта. Информация для сверки передается оператором в сотовую компанию, которая ее анализирует и уведомляет службу кредитной организации о достоверности полученных данных.Институтом ЦНИИС уже предоставляются услуги оператора базы данных. Начало функционирования платформы стартовало в 2013 году, после разрешения гражданам России менять оператора сотовой компании, при условии сохранения персонального номера. Такие возможности дали услуге огромную популярность среди абонентов, воспользовались ею более 7,5 миллионов человек.Эксперты уверены, что такой мониторинг важен как банкам, так и клиентам. Проверкой номеров уменьшается риск мошенничества, ведь нередки случаи, когда интернет - злоумышленники получают нелегальный доступ к данным о счетах клиентов.