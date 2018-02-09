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Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал выход нового альбома

Станислав Ярушин, звезда сериала «Универ», пробует себя в качестве певца и анонсировал выход нового альбома.
Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал выход нового альбома


Станислав Ярушин в аккаунте Instagram опубликовал видео с записью песни «Город Че» и рассказал, что новая композиция в сервисе iTunes уже доступна для прослушивания.

Начинающий певец признался, что в музыке для него прежде всего важна искренность. Сначала в голове у Стаса рождается мелодия, а следом уже текст, «идущий изнутри». При создании песен для Ярушина важно их звучание, которое непохоже на большинство современных треков.

В подписи к видео Станислав анонсировал выход нового альбома и твердо уверен в том, что он будет лучше предыдущего, так как он и его команда постарались и учли все ошибки. Артист не собирается ни менять свой стиль, ни прекращать радовать фанатов своим голосом.

За несколько часов пост Ярушина набрал более 20 тысяч лайков. В комментариях подписчики оставляют множество поздравительных сообщений.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:45
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