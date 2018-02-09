Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал выход нового альбома

Станислав Ярушин в аккаунте Instagram опубликовал видео с записью песни «Город Че» и рассказал, что новая композиция в сервисе iTunes уже доступна для прослушивания.Начинающий певец признался, что в музыке для него прежде всего важна искренность. Сначала в голове у Стаса рождается мелодия, а следом уже текст, «идущий изнутри». При создании песен для Ярушина важно их звучание, которое непохоже на большинство современных треков.В подписи к видео Станислав анонсировал выход нового альбома и твердо уверен в том, что он будет лучше предыдущего, так как он и его команда постарались и учли все ошибки. Артист не собирается ни менять свой стиль, ни прекращать радовать фанатов своим голосом.За несколько часов пост Ярушина набрал более 20 тысяч лайков. В комментариях подписчики оставляют множество поздравительных сообщений.