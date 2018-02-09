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Ученые отмечают парадокс роста "исчезающих" из-за поднятия уровня моря атоллов

Тихоокеанская нация Тувалу, которая считается главным кандидатом на исчезновение, поскольку изменение климата усиливает уровень моря, на самом деле растет в размерах, о чем свидетельствуют новые исследования.

Ученые отмечают парадокс роста "исчезающих" из-за поднятия уровня моря атоллов


В исследовании Университета Окленда были изучены изменения географии девяти атоллов Тувалу и 101 острова рифов в период с 1971 по 2014 год с использованием аэрофотоснимков и спутниковых снимков. Ученые обнаружили, что восемь атоллов и почти три четверти островов выросли в течение периода исследования, подняв общую площадь Тувалу на 2,9%, хотя уровень моря в стране вырос в два раза по сравнению с мировым уровнем.

Соавтор Пол Кенч сказал, что исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, оспаривало предположение о том, что низменные островные страны будут затоплены, поскольку море возросло.

«Мы склонны думать о тихоокеанских атоллах как о статических рельефах, которые просто будут затоплены по мере роста уровня моря, но есть все больше свидетельств того, что эти острова являются геологически динамичными и что они постоянно меняются. Результаты исследования могут показаться противоречащими интуиции, учитывая, что в течение последнего полувека уровень моря повышался в регионе, но преобладающим способом изменения за это время на Тувалу было расширение, а не эрозия», - сказал он.


Команда Окленда говорит, что изменение климата остается одной из основных угроз для низовья островных стран. Но ученый утверждает, что исследование должно побудить переосмыслить, как такие страны реагируют на эту проблему. Кенч обнаружил, что такие факторы, как волновые модели и осадки, сброшенные штормами, могут компенсировать эрозию, вызванную повышением уровня воды. И вместо того, чтобы считать свои дома обреченными на неизбежное затопление вследствие поднятия уровня моря жители должны начать планировать долгосрочное будущее, считает ученый.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:31
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