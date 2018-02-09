Создатели роботаракана научили свое изобретение прыгать
Специалистами был разработан и создан таракан-робот HAMR-F. Он имеет четыре лапы, благодаря которым может карабкаться вверх по любой поверхности и даже подпрыгивать. Видео с изобретенным роботараканом можно посмотреть на видеохостинге YouTube. Известно, что устройство функционирует благодаря автономному источнику питания.
Для создания роботаракана специалисты подробно изучили, как двигаются насекомые в природных условиях и на примере своих наблюдений разработали данное устройство. Видно, что в конструкцию входят колеса и актуторы, которые были использованы вместо электрических моторов. Благодаря составляющим робота машина перемещается по поверхностям в разном направлении. Размер такого робота составляет 4-5 см.
За направление и скорость движения отвечают пьезоэлектрические элементы, как вертикальные, так и горизонтальные. Средняя скорость перемещения HAMR-F составляет 17 см в секунду. Во время испытаний роботаракан продемонстрировал как может перепрыгивать препятствия и преодолевать горки.
Для создания роботаракана специалисты подробно изучили, как двигаются насекомые в природных условиях и на примере своих наблюдений разработали данное устройство. Видно, что в конструкцию входят колеса и актуторы, которые были использованы вместо электрических моторов. Благодаря составляющим робота машина перемещается по поверхностям в разном направлении. Размер такого робота составляет 4-5 см.
За направление и скорость движения отвечают пьезоэлектрические элементы, как вертикальные, так и горизонтальные. Средняя скорость перемещения HAMR-F составляет 17 см в секунду. Во время испытаний роботаракан продемонстрировал как может перепрыгивать препятствия и преодолевать горки.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:30