Создатели роботаракана научили свое изобретение прыгать

Для создания роботаракана специалисты подробно изучили, как двигаются насекомые в природных условиях и на примере своих наблюдений разработали данное устройство. Видно, что в конструкцию входят колеса и актуторы, которые были использованы вместо электрических моторов. Благодаря составляющим робота машина перемещается по поверхностям в разном направлении. Размер такого робота составляет 4-5 см.За направление и скорость движения отвечают пьезоэлектрические элементы, как вертикальные, так и горизонтальные. Средняя скорость перемещения HAMR-F составляет 17 см в секунду. Во время испытаний роботаракан продемонстрировал как может перепрыгивать препятствия и преодолевать горки.