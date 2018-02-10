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Марго Овсянникова назвала себя умной блондинкой

Участница скандального телепроекта Марго Овсянникова, известная своим сомнительным прошлым, оказалась ещё и не очень скромной, именно так стали считать подписчики, когда рейтинговая телезвезда назвала себя умной блондинкой.

Сказала это Марго несколько в шуточной форме, но смысл не поменялся. Возлюбленная Саймона Марданшина вспомнила, что многие не верят в существование умных блондинок, в связи с чем её существовать не должно.

Марго Овсянникова назвала себя умной блондинкой

Кроме того, Овсянникова разместила в блоге снимок с парнем, являющимся, похоже, её парикмахером. При этом она назвала его отличным экспертом по блондинкам, намекнув, что этот человек помогает ей оставаться привлекательной.

Впрочем, некоторые зрители в привлекательности Марго уже давно успели засомневаться, потому что во время эфиров белокурая красотка как-то не очень похожа на себя, в частности, в соц-сетях эта дама выглядит куда эффектнее.

А недавний стоп-кадр, сделанный в ходе какой-то передачи, вообще расстроил многих зрителей. Материал старый, и появился он задолго до появления Марго на проекте ТНТ. Фолловеры заметили, что девушка выглядела старше своих лет.

К слову, и сейчас, считают хейтеры, Марго не сильно поменялась, стала только больше пользоваться фотошопом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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