Марго Овсянникова назвала себя умной блондинкой

Сказала это Марго несколько в шуточной форме, но смысл не поменялся. Возлюбленная Саймона Марданшина вспомнила, что многие не верят в существование умных блондинок, в связи с чем её существовать не должно.Кроме того, Овсянникова разместила в блоге снимок с парнем, являющимся, похоже, её парикмахером. При этом она назвала его отличным экспертом по блондинкам, намекнув, что этот человек помогает ей оставаться привлекательной.Впрочем, некоторые зрители в привлекательности Марго уже давно успели засомневаться, потому что во время эфиров белокурая красотка как-то не очень похожа на себя, в частности, в соц-сетях эта дама выглядит куда эффектнее.А недавний стоп-кадр, сделанный в ходе какой-то передачи, вообще расстроил многих зрителей. Материал старый, и появился он задолго до появления Марго на проекте ТНТ. Фолловеры заметили, что девушка выглядела старше своих лет.К слову, и сейчас, считают хейтеры, Марго не сильно поменялась, стала только больше пользоваться фотошопом.