Марго Овсянникова уверена, что создаст с Саймоном Марданшином самый крепкий на "Доме-2" роман
Марго Овсянникова, которая уже несчётное количество раз ссорились и мирилась с Саймоном Марданшином, а потом была внезапно отправлена на Поляну и вынужденно разлучилась с парнем, уверена, что после всех этих испытаний их с молодым человеком ждут самые устойчивые отношения на знаменитом реалити-шоу.
Эта точка зрения была описана Марго в Instagram, где блондинка также отметила, что не сомневается в таком исходе.
Фолловеры, в свою очередь, поспешили поддержать девушку, а также отметили, что Марго отлично смотрится рядом с Саймоном. Многие призвали пару меньше ссориться, так как именно скандалы отдаляют их друг от друга.
Пара, напомним, сейчас разлучена руководством. К слову, Марго уже сообщила, что отправляется на "Остров любви" для прохождения детектора лжи. Но потом она будет вынуждена вернуться в российскую столицу. При этом организаторы обещают, что вскоре вернут её обратно на Сейшелы.
Эта точка зрения была описана Марго в Instagram, где блондинка также отметила, что не сомневается в таком исходе.
"Я уверенна, что пройдёт ещё немного времени и мы станем самой крепкой парой. Нужно просто восстановить доверие друг к другу. Пусть многие не верят нам. Главное, что мы верим в нашу любовь. Саймон - ты мой самый лучший мальчик", - написала Овсянникова.
Фолловеры, в свою очередь, поспешили поддержать девушку, а также отметили, что Марго отлично смотрится рядом с Саймоном. Многие призвали пару меньше ссориться, так как именно скандалы отдаляют их друг от друга.
Пара, напомним, сейчас разлучена руководством. К слову, Марго уже сообщила, что отправляется на "Остров любви" для прохождения детектора лжи. Но потом она будет вынуждена вернуться в российскую столицу. При этом организаторы обещают, что вскоре вернут её обратно на Сейшелы.