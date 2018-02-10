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Марго Овсянникова уверена, что создаст с Саймоном Марданшином самый крепкий на "Доме-2" роман

Марго Овсянникова, которая уже несчётное количество раз ссорились и мирилась с Саймоном Марданшином, а потом была внезапно отправлена на Поляну и вынужденно разлучилась с парнем, уверена, что после всех этих испытаний их с молодым человеком ждут самые устойчивые отношения на знаменитом реалити-шоу.

Эта точка зрения была описана Марго в Instagram, где блондинка также отметила, что не сомневается в таком исходе.

Марго Овсянникова уверена, что создаст с Саймоном Марданшином самый крепкий на "Доме-2" роман

"Я уверенна, что пройдёт ещё немного времени и мы станем самой крепкой парой. Нужно просто восстановить доверие друг к другу. Пусть многие не верят нам. Главное, что мы верим в нашу любовь. Саймон - ты мой самый лучший мальчик", - написала Овсянникова.

Фолловеры, в свою очередь, поспешили поддержать девушку, а также отметили, что Марго отлично смотрится рядом с Саймоном. Многие призвали пару меньше ссориться, так как именно скандалы отдаляют их друг от друга.

Пара, напомним, сейчас разлучена руководством. К слову, Марго уже сообщила, что отправляется на "Остров любви" для прохождения детектора лжи. Но потом она будет вынуждена вернуться в российскую столицу. При этом организаторы обещают, что вскоре вернут её обратно на Сейшелы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:20
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