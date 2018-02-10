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Марго Овсянникова показала своего эксперта по наращиванию ресниц

Марго Овсянникова, которая активно следит за своей внешностью не без помощи мастера, показала девушку, помогающую ей в этом деле, в частности, разместила в Instagram снимок со специалистом по наращиванию ресниц.

И Марго, и её мастер озарили фотографию улыбками, хорошо повлиявшими на атмосферу в комментариях возле этого материала. Многие пользователи отметили, что специалист - весьма привлекательная женщина, а фанаты добавили, что красивее улыбчивой блондинки из "Дома-2" всё равно нет никого.

Марго Овсянникова показала своего эксперта по наращиванию ресниц

Овсянникова, в свою очередь, заявила, что только благодаря этой девушке ей удаётся смотреться просто восхитительно каждый день, и поклонницы поняли её, подтвердив, что красивые ресницы действительно играют важную роль в жизни любой представительницы слабого пола, желающей быть в центре внимания.

Кроме того, из свежего поста Марго стало ясно, что она до сих пор живёт на "Острове любви", хоть и ходят слухи о её отправке в Москву. По словам телезвезды, первым делом она пойдёт к своему мастеру, когда будет в столице России.

Марго, напомним, состоит в отношениях с Саймоном Марданшином, расставшимся не так давно с Еленой Хроминой. Все они - участники "Дома-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:10
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