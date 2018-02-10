Марго Овсянникова может обмануть детектор лжи

Участница "Дома-2", как известно, злит своего проектного возлюбленного сомнительным прошлым, и хоть сама она не хочет признавать, что занималась эскортом, Саймон не сомневается, что любимая всё-таки делала это. Всё станет ясно на детекторе лжи, и подготовилась к нему белокурая красотка весьма неплохо - взяла пару уроков у подруги, знакомой с методикой, позволяющей, что называется, соврать и не покраснеть.Марданшин уже заявил, что детектор поможет разобраться в их с Марго отношениях, в которых стабильности в последнее время нет никакой. Овсянникова же уверена, что разбить их пару не сможет никто, и даже провокации, добавила телезвезда, не разлучат её с загорелым красавцем.При этом Марго, конечно, испытывает определённое волнение перед проверкой на полиграфе, но не сомневается, что потом всё будет просто прекрасно.Ранее стало известно, что Овсянникову отправили на Поляну, когда она только восстановила альянс с Марданшином на Сейшелах.