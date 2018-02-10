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Марго Овсянникова может обмануть детектор лжи

Марго Овсянникова, которая давно уже обвиняется во лжи Саймоном Марданшином, готова сесть за полиграф, при этом уверенная в себе блондинка считает, может обмануть его.

Участница "Дома-2", как известно, злит своего проектного возлюбленного сомнительным прошлым, и хоть сама она не хочет признавать, что занималась эскортом, Саймон не сомневается, что любимая всё-таки делала это. Всё станет ясно на детекторе лжи, и подготовилась к нему белокурая красотка весьма неплохо - взяла пару уроков у подруги, знакомой с методикой, позволяющей, что называется, соврать и не покраснеть.

Марго Овсянникова может обмануть детектор лжи

Марданшин уже заявил, что детектор поможет разобраться в их с Марго отношениях, в которых стабильности в последнее время нет никакой. Овсянникова же уверена, что разбить их пару не сможет никто, и даже провокации, добавила телезвезда, не разлучат её с загорелым красавцем.

При этом Марго, конечно, испытывает определённое волнение перед проверкой на полиграфе, но не сомневается, что потом всё будет просто прекрасно.

Марго Овсянникова может обмануть детектор лжи

Ранее стало известно, что Овсянникову отправили на Поляну, когда она только восстановила альянс с Марданшином на Сейшелах.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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