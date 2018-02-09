ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых сайтов

Как рассказал Скобелкин, данная ситуация находится под контролем правоохранителей. Обстоятельства подобного рода мошенничества, обычно приводят к задействованию платежных карт, с помощью которых пользователями оплачивают предлагаемые фальшивые билеты. Зампредседателя ЦБ выступил для «Коммерсант», в сообщениях отмечено, что на начало февраля шесть сайтов уже сняты с делегирования. Они, под предлогом реализации билетов на ЧМ-2018, занимались фишингом.Скобелкиным особо отмечено, что любой пользователь, прибегающий к услугам платежных инструментов, должен быть огражден от рисков, подобного характера. И в стороне от инцидентов, Банк России, как мегарегулятор, не может оставаться.За период прошлого года регулятором сняты с делегирования 100 ресурсов, распространителей вредоносного программного обеспечения. Так же, меры приняты к 740 фишинговым ресурсам, передается в сообщениях от BFM.RU.