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ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых сайтов

Центробанком РФ заблокированы шесть подозрительных сайтов, занимавшихся фишингом, предлогом которого была продажа билетов на проводимый в этом году ЧМ-2018. Информация представлена Дмитрием Скобелкиным, зампредседателя регулятора.

Как рассказал Скобелкин, данная ситуация находится под контролем правоохранителей. Обстоятельства подобного рода мошенничества, обычно приводят к задействованию платежных карт, с помощью которых пользователями оплачивают предлагаемые фальшивые билеты. Зампредседателя ЦБ выступил для «Коммерсант», в сообщениях отмечено, что на начало февраля шесть сайтов уже сняты с делегирования. Они, под предлогом реализации билетов на ЧМ-2018, занимались фишингом.
ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых сайтов


Скобелкиным особо отмечено, что любой пользователь, прибегающий к услугам платежных инструментов, должен быть огражден от рисков, подобного характера. И в стороне от инцидентов, Банк России, как мегарегулятор, не может оставаться.

За период прошлого года регулятором сняты с делегирования 100 ресурсов, распространителей вредоносного программного обеспечения. Так же, меры приняты к 740 фишинговым ресурсам, передается в сообщениях от BFM.RU.
Экономика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:15
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