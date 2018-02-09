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Ученые создали инъекцию для восстановления хрящевой ткани в суставах

Представители Университета Южной Калифорнии создали специальный препарат, после инъекции которого, хрящевая ткань в суставе перестанет деградировать и начнет постепенно восстанавливаться.

Ученые создали инъекцию для восстановления хрящевой ткани в суставах


Так сообщается, что чудотворным препаратом оказалась молекула RCGD 423 , которая вступает в реакцию с рецептором Gp130. Отмечается, что влияние на данный рецептор ведет к выздоровлению хрящевой ткани, поскольку RCGD 423 вызывает усиление сигнала о развитии хряща и угнетает сигналы, провоцирующие воспаления и деградацию в суставах.

Ученые проводили исследования над суставами лабораторных крыс. После инъекций у них наблюдался стабильный восстановительный процесс. Таким образом, в скором времени авторы проекта собираются начать тестирование инъекции на больных остеопорозом и ювенильным ревматоидным артритом.

Денис Евсеенко, глава научной группы, сказал, что целью является найти средство, которое позволит остановить деградацию хрящевой ткани и отсрочить больному проведение операции на суставе.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:00
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