Ученые создали инъекцию для восстановления хрящевой ткани в суставах

Так сообщается, что чудотворным препаратом оказалась молекула RCGD 423 , которая вступает в реакцию с рецептором Gp130. Отмечается, что влияние на данный рецептор ведет к выздоровлению хрящевой ткани, поскольку RCGD 423 вызывает усиление сигнала о развитии хряща и угнетает сигналы, провоцирующие воспаления и деградацию в суставах.Ученые проводили исследования над суставами лабораторных крыс. После инъекций у них наблюдался стабильный восстановительный процесс. Таким образом, в скором времени авторы проекта собираются начать тестирование инъекции на больных остеопорозом и ювенильным ревматоидным артритом.Денис Евсеенко, глава научной группы, сказал, что целью является найти средство, которое позволит остановить деградацию хрящевой ткани и отсрочить больному проведение операции на суставе.