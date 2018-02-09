Биологи: Рыбы научились ходить до выхода на сушу

Чтобы сделать такое заключение, биологи провели ряд исследований, которые показали, что рыбы обрели конечности до выхода на сушу. До этого все поддерживали идею, что конечности позвоночные получили только в момент выхода на сушу.Самым древним известным предком человека является кистеперая рыба. Интересно, что она вышла на сушу 360 миллионов лет назад. Но существа, которые постоянно выходили на сушу появились лишь через 30 миллионов лет после появление конечностей у кистеперой рыбы. Данная информация показывает, что человечество все это время ошибалось.Специалисты ещё не знают, как объяснить выход рыб на сушу, так как останков первых «рыбо-животных» найти не удалось. Но ученым удалось установить, что генетическая программа, благодаря которой формируются конечности у млекопитающих и рыб очень похожа.