Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения «Цзянь-20»

По словам представителей ВВС Китайской Народной Республики, данный истребитель будет служить на благо суверенитета страны, а также предоставит государству высокий уровень безопасности воздушного пространства.Стоит отметить, что самолет был представлен еще 2 года назад в рамках выставки авиакосмической техники Airshow China 2016 в городе Чжухай. В роли исполнителя данного проекта выступила компания Chengdu Aircraft Industry Corporation. Впервые в небо «Цзянь-20» взлетел в 2011 году.Сообщается, что помимо «Цзянь-20» в распоряжение ВВС КНР должен еще поступить «Цзянь-31». Пока что над аппаратом работают специалисты.В качестве пропульсивной установки станет реактивный двигатель российской сборки РД-93.