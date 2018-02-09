Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения «Цзянь-20»
По данным Центрального телевидения Китая, военно-воздушные силы страны получили на вооружение новый истребитель «Цзянь-20», который относиться к пятому поколению подобных реактивных летательных аппаратов.
По словам представителей ВВС Китайской Народной Республики, данный истребитель будет служить на благо суверенитета страны, а также предоставит государству высокий уровень безопасности воздушного пространства.
Стоит отметить, что самолет был представлен еще 2 года назад в рамках выставки авиакосмической техники Airshow China 2016 в городе Чжухай. В роли исполнителя данного проекта выступила компания Chengdu Aircraft Industry Corporation. Впервые в небо «Цзянь-20» взлетел в 2011 году.
Сообщается, что помимо «Цзянь-20» в распоряжение ВВС КНР должен еще поступить «Цзянь-31». Пока что над аппаратом работают специалисты.
В качестве пропульсивной установки станет реактивный двигатель российской сборки РД-93.
По словам представителей ВВС Китайской Народной Республики, данный истребитель будет служить на благо суверенитета страны, а также предоставит государству высокий уровень безопасности воздушного пространства.
Стоит отметить, что самолет был представлен еще 2 года назад в рамках выставки авиакосмической техники Airshow China 2016 в городе Чжухай. В роли исполнителя данного проекта выступила компания Chengdu Aircraft Industry Corporation. Впервые в небо «Цзянь-20» взлетел в 2011 году.
Сообщается, что помимо «Цзянь-20» в распоряжение ВВС КНР должен еще поступить «Цзянь-31». Пока что над аппаратом работают специалисты.
В качестве пропульсивной установки станет реактивный двигатель российской сборки РД-93.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30