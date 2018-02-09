Отряд «колонистов» Марса прибыл в пустыню Омана

Отмечается, что экспедиция, в которой задействовано около 200 ученых и пять испытуемых называется AMADEE-18. Она заключается в проведении наблюдений за четырьмя мужчинами и одной женщиной, которые станут работать на протяжении всего эксперимента в специальном модуле. В основные задачи экипажа будет также входить прогулка в 50-килограммовом скафандре до 6 часов в день.Чтобы создать более реальные условия похожие на марсианские, группе придется в скафандрах проводить поиск воды и микроорганизмов посреди пустыни Дофара. На место, где располагается научный центр, уже прибыло нужное оборудование, приборы и грузы с продовольствием.