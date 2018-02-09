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Нейронная сеть окажет помощь в оценке недвижимости

Российским Сбербанком разработана первая нейронная сеть, с заложенными возможностями по оценке недвижимости. Теперь банк, используя сервер, сможет моментально проводить оценку залога.

Взяв за основу алгоритмы машинного обучения, банком запущен сервис по оценке недвижимости. Внедрение системы позволит моментально оценивать имущество, предлагаемое по кредиту заемщику. Теперь для этого будет достаточно нескольких минут, тогда как человеку для данных процедур необходимо несколько дней. Эксперты уже подтвердили итоговые результаты работы, что соответствует уверенности и ответственности за проведение электронных расчетов.

Нейронная сеть окажет помощь в оценке недвижимости


Благодаря внедрению нейронной сети, значительно снизился объем рутинной ручной работы, а так же улучшилось качество обслуживания персоналом. Сервис уже нашел практику в некоторых городах России, так же отмечается определенный на него спрос и интерес к дальнейшим возможностям. Как предполагают разработчики нейронной сети, не исключено дальнейшее ее использование во многих других сферах, связанных с коммерческой недвижимостью. Для разработки необходимы большие затраты, по предварительной оценке они могут составить сумму 100 млн. руб.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:00
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