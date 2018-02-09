В Twitter опубликовали шуточный алгоритм, позволяющий отличить грипп от простуды
Из-за резкого возрастания количества простудных заболеваний, в социальных сетях пользуются популярностью алгоритмы шуточной формы, используя которые можно определить, чем болен человек. Пользователи социальной сети Twitter начали делиться на своих страницах советами, которые им давали врачи или обычные люди.
Шуточный алгоритм рассказывает о болезни, полагаясь на симптомы. Например, когда человек ощущает, будто его переехал поезд, это верный симптом того, что он болен гриппом. А в случае, если ощущает себя немного лучше, то это признак обычной простуды.
А врачи придумали свою шуточную теорию, что грипп можно определить самостоятельно. Если человек может встать с постели ради того, чтобы получить деньги, значит у него простуда.
Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не принимать подобные шутки и алгоритмы серьезно, ведь грипп – это очень опасно. Если человек чувствует ломоту в теле, боль в горле, насморк и его температура поднимается выше 39, то необходимо срочно обратиться к специалисту, чтобы не допустить осложнений.
Шуточный алгоритм рассказывает о болезни, полагаясь на симптомы. Например, когда человек ощущает, будто его переехал поезд, это верный симптом того, что он болен гриппом. А в случае, если ощущает себя немного лучше, то это признак обычной простуды.
А врачи придумали свою шуточную теорию, что грипп можно определить самостоятельно. Если человек может встать с постели ради того, чтобы получить деньги, значит у него простуда.
Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не принимать подобные шутки и алгоритмы серьезно, ведь грипп – это очень опасно. Если человек чувствует ломоту в теле, боль в горле, насморк и его температура поднимается выше 39, то необходимо срочно обратиться к специалисту, чтобы не допустить осложнений.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 20:45