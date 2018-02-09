В Twitter опубликовали шуточный алгоритм, позволяющий отличить грипп от простуды

Шуточный алгоритм рассказывает о болезни, полагаясь на симптомы. Например, когда человек ощущает, будто его переехал поезд, это верный симптом того, что он болен гриппом. А в случае, если ощущает себя немного лучше, то это признак обычной простуды.А врачи придумали свою шуточную теорию, что грипп можно определить самостоятельно. Если человек может встать с постели ради того, чтобы получить деньги, значит у него простуда.Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют не принимать подобные шутки и алгоритмы серьезно, ведь грипп – это очень опасно. Если человек чувствует ломоту в теле, боль в горле, насморк и его температура поднимается выше 39, то необходимо срочно обратиться к специалисту, чтобы не допустить осложнений.