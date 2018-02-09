Илон Маск поделился мнением касательно неудачи СССР в проекте ракеты-носителя Н-1

Руководитель американской компании отметил, что при создании архитектуры своей сверхтяжелой ракеты, инженеры Space X обращали внимание на количество и размеры силовых установок. Если в системе Н-1 можно было увидеть меньшее число двигателей, но их огромные размеры, то на сегодняшний день такой подход уже устарел. Таким заявлением Маск ответил на критику касательно неоправданного использования сразу 27 ракетных двигателей Merlin 1D.Помимо этого предприниматель утверждает, что такая архитектура двигателей позволяет уберечь ракету от падения, поскольку в ходе полета может отказать около 13 двигателей, но Falcon Heavy все равно в такой ситуации сохранит свое направление в космос. Носитель компании Маск сравнил с современными системами Google и Amazon. Он провел аналогию, чтобы объяснить, что если в этих системах отказывает одно оборудование, то это не приводит к краху всей платформы.