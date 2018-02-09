АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Илон Маск поделился мнением касательно неудачи СССР в проекте ракеты-носителя Н-1

Илон Маск, глава компании Space X, считает, что возможной проблемой советской ракеты Н-1 стал отказ системы авионики. Ракету Falcon Heavy Маск сравнил с современными компьютерными системами.

Илон Маск поделился мнением касательно неудачи СССР в проекте ракеты-носителя Н-1


Руководитель американской компании отметил, что при создании архитектуры своей сверхтяжелой ракеты, инженеры Space X обращали внимание на количество и размеры силовых установок. Если в системе Н-1 можно было увидеть меньшее число двигателей, но их огромные размеры, то на сегодняшний день такой подход уже устарел. Таким заявлением Маск ответил на критику касательно неоправданного использования сразу 27 ракетных двигателей Merlin 1D.

Помимо этого предприниматель утверждает, что такая архитектура двигателей позволяет уберечь ракету от падения, поскольку в ходе полета может отказать около 13 двигателей, но Falcon Heavy все равно в такой ситуации сохранит свое направление в космос. Носитель компании Маск сравнил с современными системами Google и Amazon. Он провел аналогию, чтобы объяснить, что если в этих системах отказывает одно оборудование, то это не приводит к краху всей платформы.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стали известны условия завещания Задорнова
Ко Дню всех влюбленных опубликован список
Facebook выделяет для создателей сообществ гранты
Олимпийский чемпион Сочи Подладчиков вынужден
Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна
Наталья Водянова предстала в образе
NASA изучает возможность полета коммерческих
Война между Паниным и Галкиным продолжается
Интервал нажатия клавиш на клавиатуре компьютера
Борис Корчевников собирается стать отцом
Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал
Двухлетний космический аппарат NASA MRO спустя
Создатели роботаракана научили свое изобретение
ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых
Ученые создали инъекцию для восстановления
Биологи: Рыбы научились ходить до выхода на сушу
Ученые отмечают парадокс роста "исчезающих" из-за
Китай принял на вооружение истребитель пятого
Охлаждение Солнца не спасет человечество от
Отряд «колонистов» Марса прибыл в пустыню Омана
Нейронная сеть окажет помощь в оценке недвижимости
В Twitter опубликовали шуточный алгоритм,
Совет Федерации обратил внимания на питание
Илон Маск поделился мнением касательно неудачи
Новый пикап Ram 1500 получил более 200
Geely начнет выпускать электрогрузовики для
В Сети появились предположительные технические
Ученые нашли эффективный способ улучшить память
Китайцы разработали клона iPhone X – смартфон
Subaru выпустит собственный гибрид с технологиями
Голосовой помощник "Алиса" теперь принимает
На рынке России подешевел смартфон Samsung Galaxy
Fiat будет реставрировать классические
Президент Азербайджана назвал стратегической
Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90
В США у пользователя Apple взорвались наушники
Просмотреть все новости