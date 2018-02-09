Новый пикап Ram 1500 получил более 200 аксессуаров от Mopar

Для нового пикапа Ram 1500 доступны более 200 разных спортивных и внедорожных дополнений от подразделения Mopar. Самым заметным дополнением является крепление для небольшой лодки или доски для сёрфинга, находящееся в грузовом отсеке.Пикап Ram 1500 от Mopar разработчики наделили, увеличенным дорожным просветом, колёсными арками и колёсными дисками диаметром 18 дюймов, которые «обуты» в особые внедорожные покрышки, а также автомобиль получил патрубки спортивной выпускной системы.Под капотом пикапа установлен двигатель HEMI V8, оснащённый костюмной системой впуска. Однако отразится ли это на мощности агрегата разработчики не сообщили.