Новый пикап Ram 1500 получил более 200 аксессуаров от Mopar
Представители бренда Ram на автосалоне в Чикаго продемонстрировали новый пикап Ram 1500 2019 года с аксессуарами от Mopar. По словам разработчиков, новый пикап с дополнениями идеально подходит для любителей приключений.
Для нового пикапа Ram 1500 доступны более 200 разных спортивных и внедорожных дополнений от подразделения Mopar. Самым заметным дополнением является крепление для небольшой лодки или доски для сёрфинга, находящееся в грузовом отсеке.
Пикап Ram 1500 от Mopar разработчики наделили, увеличенным дорожным просветом, колёсными арками и колёсными дисками диаметром 18 дюймов, которые «обуты» в особые внедорожные покрышки, а также автомобиль получил патрубки спортивной выпускной системы.
Под капотом пикапа установлен двигатель HEMI V8, оснащённый костюмной системой впуска. Однако отразится ли это на мощности агрегата разработчики не сообщили.
Для нового пикапа Ram 1500 доступны более 200 разных спортивных и внедорожных дополнений от подразделения Mopar. Самым заметным дополнением является крепление для небольшой лодки или доски для сёрфинга, находящееся в грузовом отсеке.
Пикап Ram 1500 от Mopar разработчики наделили, увеличенным дорожным просветом, колёсными арками и колёсными дисками диаметром 18 дюймов, которые «обуты» в особые внедорожные покрышки, а также автомобиль получил патрубки спортивной выпускной системы.
Под капотом пикапа установлен двигатель HEMI V8, оснащённый костюмной системой впуска. Однако отразится ли это на мощности агрегата разработчики не сообщили.
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Добавил: Алина Вчера, 20:00