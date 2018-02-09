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Новый пикап Ram 1500 получил более 200 аксессуаров от Mopar

Представители бренда Ram на автосалоне в Чикаго продемонстрировали новый пикап Ram 1500 2019 года с аксессуарами от Mopar. По словам разработчиков, новый пикап с дополнениями идеально подходит для любителей приключений.

Новый пикап Ram 1500 получил более 200 аксессуаров от Mopar


Для нового пикапа Ram 1500 доступны более 200 разных спортивных и внедорожных дополнений от подразделения Mopar. Самым заметным дополнением является крепление для небольшой лодки или доски для сёрфинга, находящееся в грузовом отсеке.

Пикап Ram 1500 от Mopar разработчики наделили, увеличенным дорожным просветом, колёсными арками и колёсными дисками диаметром 18 дюймов, которые «обуты» в особые внедорожные покрышки, а также автомобиль получил патрубки спортивной выпускной системы.

Под капотом пикапа установлен двигатель HEMI V8, оснащённый костюмной системой впуска. Однако отразится ли это на мощности агрегата разработчики не сообщили.
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Добавил: Алина Вчера, 20:00
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