Geely начнет выпускать электрогрузовики для конкуренции с Tesla
Китайский автоконцерн Geely намерен наладить производство полностью электрических грузовиков, ориентированных на рынок Китая, Южной и Северной Америки. В связи с этим автоконцерн Geely заключил договор о сотрудничестве с американской компанией VIA Motors International.
Разработчики компании Geely сообщили, что серийное производство электрических грузовиков будет налажено в ближайшее время. Разрабатывать и собирать грузовые автомобили Geely будет совместно с VIA Motors International. Новый электрический грузовик составит конкуренцию Tesla Semi.
Изначально компания Geely планирует выпустить автомобиль средней грузоподъёмности с внушительным запасом хода. В машинах будет установлено программное обеспечение, которое разработают специалисты VIA Motors International.
Также компания Geely для новых грузовиков разработает собственные беспилотные технологии Gpilot. Первые испытания беспилотных прототипов проведут в обозримом будущем.
Разработчики компании Geely сообщили, что серийное производство электрических грузовиков будет налажено в ближайшее время. Разрабатывать и собирать грузовые автомобили Geely будет совместно с VIA Motors International. Новый электрический грузовик составит конкуренцию Tesla Semi.
Изначально компания Geely планирует выпустить автомобиль средней грузоподъёмности с внушительным запасом хода. В машинах будет установлено программное обеспечение, которое разработают специалисты VIA Motors International.
Также компания Geely для новых грузовиков разработает собственные беспилотные технологии Gpilot. Первые испытания беспилотных прототипов проведут в обозримом будущем.
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Добавил: Алина Вчера, 19:45