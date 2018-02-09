Geely начнет выпускать электрогрузовики для конкуренции с Tesla

Разработчики компании Geely сообщили, что серийное производство электрических грузовиков будет налажено в ближайшее время. Разрабатывать и собирать грузовые автомобили Geely будет совместно с VIA Motors International. Новый электрический грузовик составит конкуренцию Tesla Semi.Изначально компания Geely планирует выпустить автомобиль средней грузоподъёмности с внушительным запасом хода. В машинах будет установлено программное обеспечение, которое разработают специалисты VIA Motors International.Также компания Geely для новых грузовиков разработает собственные беспилотные технологии Gpilot. Первые испытания беспилотных прототипов проведут в обозримом будущем.