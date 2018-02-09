Президент Азербайджана назвал стратегической целью возвращение столицы Армении.

Лидер Азербайджана рассказал о стратегии страны на ближайшее время, среди главных задач Ильхам Алиев заявил и о намерении «вернуть Ереван». Столица соседнего государства входит в круг политических интересов бакинских властей, как историческая земля азербайджанцев.Свои намерения Баку не скрывает, соответствующая информация находится в открытом доступе в официальных источниках, в том числе, и в Интернет-ресурсах.Территории, на которые претендует Азербайджан, это: юго-запад Армении, земля некогда Эриванского ханства, Занзегур, в Армении называемый Сюником, и озеро Севан, на востоке Армении,которое в интерпретации Баку носит название Гокча.Выступая на партийном съезде, Алиев подчеркнул важность исторических земель и их возврата для нового поколения азербайджанцев.МИД Армении уже высказалось по этому поводу, высказав четкую позицию невозможности пересмотра государственных границ и недопустимости дальнейших дискуссий на эту тему. Более того, пресс-секретарь министерства Тигран Балаян заявил о том, что сам Азербайджан Армения считает государством, появившимся в истории лишь сто лет назад. При этом он назвал власти соседнего государства расистскими.Ранее президент Азербайджана уже причислял к территории исторически азербайджанских земель и вот уже три десятилетия оспариваемый Нагорный Карабах, и всю Армению.