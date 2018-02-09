АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

Президент Азербайджана назвал стратегической целью возвращение столицы Армении

Президент Азербайджана назвал стратегической целью возвращение столицы Армении.

Президент Азербайджана назвал стратегической целью возвращение столицы Армении


Лидер Азербайджана рассказал о стратегии страны на ближайшее время, среди главных задач Ильхам Алиев заявил и о намерении «вернуть Ереван». Столица соседнего государства входит в круг политических интересов бакинских властей, как историческая земля азербайджанцев.

Свои намерения Баку не скрывает, соответствующая информация находится в открытом доступе в официальных источниках, в том числе, и в Интернет-ресурсах.

Территории, на которые претендует Азербайджан, это: юго-запад Армении, земля некогда Эриванского ханства, Занзегур, в Армении называемый Сюником, и озеро Севан, на востоке Армении,которое в интерпретации Баку носит название Гокча.

Выступая на партийном съезде, Алиев подчеркнул важность исторических земель и их возврата для нового поколения азербайджанцев.

МИД Армении уже высказалось по этому поводу, высказав четкую позицию невозможности пересмотра государственных границ и недопустимости дальнейших дискуссий на эту тему. Более того, пресс-секретарь министерства Тигран Балаян заявил о том, что сам Азербайджан Армения считает государством, появившимся в истории лишь сто лет назад. При этом он назвал власти соседнего государства расистскими.

Ранее президент Азербайджана уже причислял к территории исторически азербайджанских земель и вот уже три десятилетия оспариваемый Нагорный Карабах, и всю Армению.
Политика
Добавил: tidings Вчера, 18:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная жена Диброва в откровенном наряде
Стали известны условия завещания Задорнова
Ко Дню всех влюбленных опубликован список
Facebook выделяет для создателей сообществ гранты
Олимпийский чемпион Сочи Подладчиков вынужден
Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна
Наталья Водянова предстала в образе
NASA изучает возможность полета коммерческих
Война между Паниным и Галкиным продолжается
Интервал нажатия клавиш на клавиатуре компьютера
Борис Корчевников собирается стать отцом
Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал
Двухлетний космический аппарат NASA MRO спустя
Создатели роботаракана научили свое изобретение
ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых
Ученые создали инъекцию для восстановления
Биологи: Рыбы научились ходить до выхода на сушу
Ученые отмечают парадокс роста "исчезающих" из-за
Китай принял на вооружение истребитель пятого
Охлаждение Солнца не спасет человечество от
Отряд «колонистов» Марса прибыл в пустыню Омана
Нейронная сеть окажет помощь в оценке недвижимости
В Twitter опубликовали шуточный алгоритм,
Совет Федерации обратил внимания на питание
Илон Маск поделился мнением касательно неудачи
Новый пикап Ram 1500 получил более 200
Geely начнет выпускать электрогрузовики для
В Сети появились предположительные технические
Ученые нашли эффективный способ улучшить память
Китайцы разработали клона iPhone X – смартфон
Subaru выпустит собственный гибрид с технологиями
Голосовой помощник "Алиса" теперь принимает
На рынке России подешевел смартфон Samsung Galaxy
Fiat будет реставрировать классические
Президент Азербайджана назвал стратегической
Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90
Просмотреть все новости