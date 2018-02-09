В Сети появились предположительные технические параметры Xiaomi Mi 7

Предположительно девайс получит 5,6-дюймовый дисплей с разрешением экрана FHD+. В качестве процессора должны представить чип Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385. К нему будет прилагаться графический ускоритель Adreno 630, модули Spectra 280 и Snapdragon X20 LTE. Скорее всего, что смартфон Xiaomi Mi 7 будет иметь модификации с шестью и восемью гигабайтами ОЗУ, а также версии с накопителями на 64 и 128 Гб памяти.Стоит еще выделить двойную основную камеру на 16 Мп и аккумуляторную батарею на 4,48 мАч. На задней части корпуса под камерой окажется сканер для снятия отпечатков пальцев.Как бы там ни было, точную модификацию флагмана производитель опубликует уже перед его официальной презентацией.