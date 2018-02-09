АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калифорнийские страсти: Реальная история любви героев рок - оперы “Юнона и Авось” была далеко от романтики
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018

В Сети появились предположительные технические параметры Xiaomi Mi 7

Появилась неофициальная информация касательно технических характеристик смартфона Xiaomi Mi 7. Стоит отметить, что устройство должно появиться на публике в середине весны текущего года.

В Сети появились предположительные технические параметры Xiaomi Mi 7


Предположительно девайс получит 5,6-дюймовый дисплей с разрешением экрана FHD+. В качестве процессора должны представить чип Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385. К нему будет прилагаться графический ускоритель Adreno 630, модули Spectra 280 и Snapdragon X20 LTE. Скорее всего, что смартфон Xiaomi Mi 7 будет иметь модификации с шестью и восемью гигабайтами ОЗУ, а также версии с накопителями на 64 и 128 Гб памяти.

Стоит еще выделить двойную основную камеру на 16 Мп и аккумуляторную батарею на 4,48 мАч. На задней части корпуса под камерой окажется сканер для снятия отпечатков пальцев.

Как бы там ни было, точную модификацию флагмана производитель опубликует уже перед его официальной презентацией.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беременная жена Диброва в откровенном наряде
Стали известны условия завещания Задорнова
Ко Дню всех влюбленных опубликован список
Facebook выделяет для создателей сообществ гранты
Олимпийский чемпион Сочи Подладчиков вынужден
Спортсмены Северной и Южной Кореи прошли как одна
Наталья Водянова предстала в образе
NASA изучает возможность полета коммерческих
Война между Паниным и Галкиным продолжается
Интервал нажатия клавиш на клавиатуре компьютера
Борис Корчевников собирается стать отцом
Звезда «Универа» Станислав Ярушин анонсировал
Двухлетний космический аппарат NASA MRO спустя
Создатели роботаракана научили свое изобретение
ЦБ принял меры по блокировке шести фишинговых
Ученые создали инъекцию для восстановления
Биологи: Рыбы научились ходить до выхода на сушу
Ученые отмечают парадокс роста "исчезающих" из-за
Китай принял на вооружение истребитель пятого
Охлаждение Солнца не спасет человечество от
Отряд «колонистов» Марса прибыл в пустыню Омана
Нейронная сеть окажет помощь в оценке недвижимости
В Twitter опубликовали шуточный алгоритм,
Совет Федерации обратил внимания на питание
Илон Маск поделился мнением касательно неудачи
Новый пикап Ram 1500 получил более 200
Geely начнет выпускать электрогрузовики для
В Сети появились предположительные технические
Ученые нашли эффективный способ улучшить память
Китайцы разработали клона iPhone X – смартфон
Subaru выпустит собственный гибрид с технологиями
Голосовой помощник "Алиса" теперь принимает
На рынке России подешевел смартфон Samsung Galaxy
Fiat будет реставрировать классические
Президент Азербайджана назвал стратегической
Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90
Просмотреть все новости