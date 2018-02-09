Subaru выпустит собственный гибрид с технологиями от Toyota

По словам главного технического директора компании Subaru Такеши Такимори, в разработке нового гибридного автомобиля будут применены эффективные технологии компании Toyota. При этом он отметил, что бензиновый мотор, входящий в состав гибридного агрегата будет разработан специалистами Subaru.Электрическая часть нового гибрида будет позаимствована у Toyota Prius Prime, а это означает, что новинка получит блок литий-ионных батарей ёмкостью 8,8 кВт/ч. В результате запас хода на электротяге составит 40 километров.Так как Subaru является сравнительно небольшим брендом, в связи с этим компании сложно конкурировать в плане разработок с мировыми лидерами, в результате это вынуждает бренд заимствовать технологии у Toyota. Гибридный автомобиль намерены собирать в Японии, а реализовывать планируют на американском рынке.