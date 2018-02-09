Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд и планет во Вселенной

Используя одно из самых мощных лазерных установок в мире, команда ученых Университета Чикаго экспериментально подтвердила одну из самых популярных теорий создания космического магнитного поля: турбулентное динамо. Создавая горячую турбулентную плазму размером с копейки продолжительностью в несколько миллиардов долей секунды, исследователи зафиксировали, как турбулентные движения могут усиливать слабое магнитное поле до сильных сторон наблюдаемых на нашем Солнце, отдаленных звездах и галактиках.Исследование является первой лабораторной демонстрацией теории, объясняющей магнитное поле многочисленных космических тел, обсуждаемых физиками уже почти столетие. Ученые разработали эксперимент, проведенный на OMEGA Laser Facility в Рочестере, штат Нью-Йорк, для воссоздания турбулентных условий динамо.Подтвердив десятилетия численного моделирования, эксперимент показал, что турбулентная плазма может резко повысить слабое магнитное поле до величины, наблюдаемой астрономами в звездах и галактиках.«Теперь мы точно знаем, что существует турбулентное динамо, и что это один из механизмов, который может фактически объяснить намагниченность Вселенной», - сказал Петрос Цзеракос, научный сотрудник астрономии и астрофизики, а также заместитель директора Flash Center.