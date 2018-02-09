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Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд и планет во Вселенной

Все во Вселенной - от звезд и планет до галактик - создает собственные магнитные поля. Астрофизики давно озадачены этими удивительно сильными и долгоживущими полями, а теории и симуляции ищут механизм, объясняющий их поколение.

Ученые наконец раскрыли загадку магнетизма звезд и планет во Вселенной


Используя одно из самых мощных лазерных установок в мире, команда ученых Университета Чикаго экспериментально подтвердила одну из самых популярных теорий создания космического магнитного поля: турбулентное динамо. Создавая горячую турбулентную плазму размером с копейки продолжительностью в несколько миллиардов долей секунды, исследователи зафиксировали, как турбулентные движения могут усиливать слабое магнитное поле до сильных сторон наблюдаемых на нашем Солнце, отдаленных звездах и галактиках.

Исследование является первой лабораторной демонстрацией теории, объясняющей магнитное поле многочисленных космических тел, обсуждаемых физиками уже почти столетие. Ученые разработали эксперимент, проведенный на OMEGA Laser Facility в Рочестере, штат Нью-Йорк, для воссоздания турбулентных условий динамо.

Подтвердив десятилетия численного моделирования, эксперимент показал, что турбулентная плазма может резко повысить слабое магнитное поле до величины, наблюдаемой астрономами в звездах и галактиках.

«Теперь мы точно знаем, что существует турбулентное динамо, и что это один из механизмов, который может фактически объяснить намагниченность Вселенной», - сказал Петрос Цзеракос, научный сотрудник астрономии и астрофизики, а также заместитель директора Flash Center.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 15:39
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