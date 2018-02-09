Китайцы разработали клона iPhone X – смартфон OWWO X
Китайские разработчики представили смартфон OWWO X, внешний вид которого практически полностью схож с дизайном iPhone X компании Apple. Отмечается, что главной особенностью устройства станет именно его сходство с юбилейным флагманом из США.
По мнению создателей OWWO X, смартфон из Купертино стоит довольно много для большинства людей, но несмотря на это он остается одним из самых популярных мобильных девайсов на рынке. Таким образом, было принято решение создать доступную копию iPhone X. Вполне возможно, что этим проектом разработчики и заинтересуют пользователей.
Известно, что цена такого девайса составит 13,5 тысяч рублей. За эти деньги человек приобретет 10-ядерный процессор MediaTek. Дисплей будет обладать диагональ в 5,7 дюйма. Что касается памяти, то здесь предусмотрена модификация 3/32 Гб. Также имеются основная сдвоенная камера, аккумуляторная батарея на 3180 мАч и программная платформа Android 7.0 Nougat.
По мнению создателей OWWO X, смартфон из Купертино стоит довольно много для большинства людей, но несмотря на это он остается одним из самых популярных мобильных девайсов на рынке. Таким образом, было принято решение создать доступную копию iPhone X. Вполне возможно, что этим проектом разработчики и заинтересуют пользователей.
Известно, что цена такого девайса составит 13,5 тысяч рублей. За эти деньги человек приобретет 10-ядерный процессор MediaTek. Дисплей будет обладать диагональ в 5,7 дюйма. Что касается памяти, то здесь предусмотрена модификация 3/32 Гб. Также имеются основная сдвоенная камера, аккумуляторная батарея на 3180 мАч и программная платформа Android 7.0 Nougat.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:00