Китайцы разработали клона iPhone X – смартфон OWWO X

По мнению создателей OWWO X, смартфон из Купертино стоит довольно много для большинства людей, но несмотря на это он остается одним из самых популярных мобильных девайсов на рынке. Таким образом, было принято решение создать доступную копию iPhone X. Вполне возможно, что этим проектом разработчики и заинтересуют пользователей.Известно, что цена такого девайса составит 13,5 тысяч рублей. За эти деньги человек приобретет 10-ядерный процессор MediaTek. Дисплей будет обладать диагональ в 5,7 дюйма. Что касается памяти, то здесь предусмотрена модификация 3/32 Гб. Также имеются основная сдвоенная камера, аккумуляторная батарея на 3180 мАч и программная платформа Android 7.0 Nougat.