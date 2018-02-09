Голосовой помощник "Алиса" теперь принимает заказы на пиццу "Папа Джонс"

Глава отделения маркетинга и рекламы "Папы Джонса" Анна Михайлова считает, что подобный проект позволит привлечь к сети пиццерий дополнительных поклонников, предпочитающих общаться посредством интернета и смартфона, передают слова эксперта "Ведомости". С момента презентации "Алисы" осенью 2017 года данный проект с сетью пиццерий является первым, когда голосовой помощник будет задействован в сфере реального обслуживания клиентов и привлечения заказов.В настоящий момент "Алиса" учится оформлять заказ, голосовой сервис проходит стадию тестирования. Запуск программы обещают весной 2018 года. Михайлова особо подчеркивает, что за сотрудничество с "Яндексом" пиццерия не платит денег.