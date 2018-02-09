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На рынке России подешевел смартфон Samsung Galaxy S8+

В России на 30% снизилась цена на флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+. Таким образом, устройство стоит теперь на 20 тысяч рублей дешевле, поскольку ранее его предлагали за 60 тысяч, а теперь он реализуется по цене в 40 тысяч рублей.

На рынке России подешевел смартфон Samsung Galaxy S8+


Стоит отметить, что речь идет об устройстве с объемом встроенной памяти 64 Гб. Многие специалисты рынка смартфонов приходят к выводу, что скидки связаны с высоким уровнем конкуренции. Так тот же iPhone X продают уже за 65 тысяч, поэтому компания Samsung решила уйти по этому показателю чуть дальше.

Galaxy S8+ обладает 6,2-дюймовым дисплеем. В аппаратной основе работает процессор с восемью ядрами. Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. В качестве операционной системы представлена программная платформа Android. За прочность корпуса ответит стеклянное покрытие Gorilla Glass 5, а за автономность – батарея на 3,5 тысяч мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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