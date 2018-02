Fiat будет реставрировать классические итальянские автомобили

Для реализации программы по восстановлению классических автомобилей в автоконцерне Fiat Chrysler Automobiles было создано специальное подразделение Reloaded by Creators, которое на русский переводится, как перерождённые создателями.Перед сотрудниками подразделения Reloaded by Creators будет стоять задача разыскивать раритетные автомобили итальянских брендов, которые будут полностью восстанавливать. После восстановления раритетные транспортные средства будут переданы в коллекцию автомобилей Fiat.Специалисты нового подразделения Reloaded by Creators уже отреставрировали пять старинных автомобилей.