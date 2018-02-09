На недавнем снимке Виктория Лопырева предстала с чересчур маленькой талией

На своей страничке в интернете Виктория Лопырева выложила новый фотоснимок, который был сделан на мероприятии, которое направленно на борьбу со СПИДом. На данном фото гламурная красотка позирует перед объективом фотокамеры в блестящем платье с глубоким декольте черного цвета в компании еще одной гостьи светского раута.От увиденного снимка, некоторые пользователи пришли в ужас, поскольку они считают, что Виктория перестаралась в фоторедакторе. Они писали, что рядом стоящая девушка выглядит натурально, в отличие от Лопыревой, у которой лицо немного шире талии получилось.Другие предположили, что возможно девушка просто удалила несколько ребер, поэтому получился такой результат. Но в любом случае, внешний вид Виктории подвергся критике, поскольку смотреть на нее было не очень приятно, а она выглядела не пропорционально.Но нашлись и защитники у девушки, которым безумно понравилось фото и Вика, позирующая на нем. Фанаты написали, что в любом образе их любимица неотразима. А представители сильной половины писали ей признания в своей симпатии к ней.