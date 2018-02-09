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Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90 T8

Накануне стало известно, что на российском авторынке будет реализовываться гибридный кроссовер Volvo XC90 T8 в комплектации Excellence. Предполагается, автомобиль Volvo XC90 T8 Excellence появится в продаже на российском рынке в текущем году.

Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90 T8


Накануне на страницах издания «Авторевю» появилась информация о том, что во втором полугодии 2018 года в Россию привезут гибридный кроссовер Volvo XC90 T8 Excellence. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат, состоящий из электрического мотора и турбодвигателя объёмом 2,0 литра, их общая производительность составляет 410 лошадиных сил.

Гибридный кроссовер в модификации Excellence в оснащении имеет богатый функциональный перечень и кожаную отделку салона. Задние сиденья у автомобиля разделены и оснащены особыми подголовниками и массажными опциями, здесь также имеется раскладной столик и бар.

Официальная презентация кроссовера состоялась в 2016 году на автосалоне в Женеве, тогда кроссовер назвали самым дорогим и богатым по оснащению автомобилем.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:00
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