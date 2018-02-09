Volvo привезёт в Россию гибридный кроссовер XC90 T8

Накануне на страницах издания «Авторевю» появилась информация о том, что во втором полугодии 2018 года в Россию привезут гибридный кроссовер Volvo XC90 T8 Excellence. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат, состоящий из электрического мотора и турбодвигателя объёмом 2,0 литра, их общая производительность составляет 410 лошадиных сил.Гибридный кроссовер в модификации Excellence в оснащении имеет богатый функциональный перечень и кожаную отделку салона. Задние сиденья у автомобиля разделены и оснащены особыми подголовниками и массажными опциями, здесь также имеется раскладной столик и бар.Официальная презентация кроссовера состоялась в 2016 году на автосалоне в Женеве, тогда кроссовер назвали самым дорогим и богатым по оснащению автомобилем.