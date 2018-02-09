Алла Пугачева выложила фотоснимок, на котором предстала полностью без макияжа

Примадонна в последнее время спокойно появляется на публике без макияжа. Исполнительница больше не выступает на сцене, занимается воспитанием детей, проживает за городом и поэтому позволяет себе иногда не наносить на свое лицо мейкап.На днях артистка выложила крупным планом фотоснимок, на котором позирует совершенно без грима, но под фото попросила, чтобы не судили ее строго, ведь весной ей исполнится 69 лет.Пользователи положительно отнеслись к данной публикации и отметили, что на свой возраст Алла Борисовна выглядит прекрасно, естественно и привлекательно.Стоит напомнить, что Примадонна очень счастлива, проживать в далеке от города в шикарном замке, который построил ее супруг Максим Галкин. Она говорила, что ей совсем не скучно, ведь рядом с ней муж. Максим позаботился обо всем, и у нее нет необходимости готовить или возиться в огороде.Пугачева подчеркнула, что ей нравится заниматься домом, но у них для этих целей имеется прислуга. Максим создал все условия, чтобы Алла себя там чувствовала звездой.